«Твоя боеголовка». Галкін розсмішив новою піснею про Путіна (відео)

«Треба Володимиру Володимировичу пісню присвятити. Все одно назад не пустять. Мене запитують, чи збираюся я в Росію. Я говорю: ну ось знаєте, є ж така прикмета: якщо кинув монетку – обов'язково повернешся. А я там кілька мільйонів покинув», – почав артист.

«Твои глаза, такие честные, как небо. Назад нельзя, такая сила красной кнопки в твоих руках. Проголосую же, конечно, я за тебя И попаду я непременно прямо в рай», — заспівав артист.

Раніше артист висміяв скасування шведського столу та Карлсона після «розширення НАТО». «Я вже передбачаю ці скандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Шведську стіну перейменують на «лазалку». Сауну – в «сухопарку», шведський стіл – в «обжиралівку». І, звісно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він репетує: «Карлсон!» – заявив Максим Галкін.

Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.

Також Галкін різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.

Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.