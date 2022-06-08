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  4. «Твоя боеголовка». Галкін розсмішив новою піснею про Путіна (відео)
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    Соціум

    «Твоя боеголовка». Галкін розсмішив новою піснею про Путіна (відео)

    Все одно назад не пустять, жартує артист - «Твоя боеголовка». Галкін розсмішив новою піснею про Путіна (відео)
    Все одно назад не пустять, жартує артист
    фото з відкритих джерел

    Максим Галкін не жалкує гумору на адресу російської влади

    Російський гуморист Максим Галкін продовжує тур містами Ізраїлю зі своєю новою програмою, в якій знайшлося місце жартам про Росію. Крім того, артист сміливо жартує про російського диктатора Путіна.

    У Мережі з'явилося відео, на якому Максим Галкін пародіює українську співачку Світлану Лободу, яка співає про главу Кремля на мотив пісні «Твои глаза».

    Теги: росія окупанти війна Україна артист окупація Максим Галкін #stoprussia
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    «Твоя боеголовка». Галкін розсмішив новою піснею про Путіна (відео)