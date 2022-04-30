  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Єфросиніна розповіла, що втратив Галкін через підтримку України

    Галкін втратив свій замок у селищі Грязі - Єфросиніна розповіла, що втратив Галкін через підтримку України
    Галкін втратив свій замок у селищі Грязі

    Ведуча наголосила, що її колега зробив свій вибір – втратити все, але залишити совість

    Українська ведуча Маша Єфросиніна у коментарі для програми «Гроші» розповіла, що спілкувалася з Максимом Галкіним після того, як той засудив російський уряд через ракетний обстріл Одеси. Ведуча зазначила, що ініціатором розмови був Галкін.

    «Максим дзвонив мені у перші дні війни, але я тоді не змогла відповісти. Я дуже боялася почути щось на кшталт: «Ну як ви там? Тримайтеся». Я дуже боялася, не взяла трубку, – розповіла ведуча. – Але антивоєнні звернення Максима стали для мене сигналом того, що, виявляється, можна висловлюватися, і вижити, і вивезти дітей. Можна! Виходить, це питання лише внутрішнього вибору».

    Єфросиніна заявила, що після того, як Галкін засудив напад РФ на Україну, він втратив у Росії не тільки роботу, а й житло.

    «Він втратив усе. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку у селищі Грязі під Москвою вже немає. Все забрали, готується кримінальна справа, його викреслюють, очорнюють у пресі. Тобто з ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії. Його немає і не буде, а якщо буде, то його ім'я назавжди полите лайном. Ну як, «назавжди»?, – сказала ведуча.

    Марія Єфросиніна зізналася, що подякувала Галкіну за його звернення після ракетного обстрілу Одеси російськими окупантами.

    «А він сказав чудову фразу: «Та ти розумієш, я якраз вважаю, те, що я роблю – це нормально!» Це природна реакція на події в Україні. Але виходить, що я біла ворона, тому що всі інші мовчать», – процитувала слова Галкіна Єфросиніна.

    Вона наголосила, що її колега зробив свій вибір – втратити все, але залишити совість.

    «Він дуже переживає, вважає, що це не допомагає, що росіян українці проклянуть назавжди. Я сказала, що це так, але українці все одно бачать підтримку», – підсумувала вона.

    Раніше відома російська пропагандистка Маргарита Симонян образилася на актора Максима Галкіна за його антивоєнну позицію і розповіла деталі його особистого життя.

    Нагадаємо, що Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.

    Пізніше він різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.

    Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.

    Теги: росія окупанти війна гроші обстріл українці напад житло Україна уряд окупація Максим Галкін #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єфросиніна розповіла, що втратив Галкін через підтримку України