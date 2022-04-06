Макаревич захистив Пугачову, яка виїхала з Росії

Макаревич не вперше різко висловлюється щодо політики і суспільних настроїв у РФ

Рокмузикант закрив рот тим, хто засудив відомих російських зірок за демонстративну еміграцію

Російський музикант Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook різко відповів тим, хто засуджує російських артистів за еміграцію після початку війни в Україні.

«Бачу гавкання з приводу тих, хто виїхав – Алли, Максима, Чулпан, Земфіри... Це Росія поїхала від вас. Тому що Росія – вони, а не ви», – написав Макаревич.

Ідеться очевидно про співачку Аллу Пугачову, її чоловіка – артиста Максима Галкіна, російську акторку Чулпан Хаматову та співачку Земфіру.

Ці зірки після початку вторгнення виїхали з Росії. Дехто з них, як от Максим Галкін, публічно засудили дії РФ.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич нагадав росіянам, за чиї гроші Путін воює з Україною.

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