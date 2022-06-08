Галкін потролив головних пропагандистів Росії (відео)
Галкін: «Подобається, що не подобається – НАТО розширюється»
Гуморист Максим Галкін висміяв головних путінських пропагандистів Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова під час концерту в Ізраїлі. Шоумен, який залишив країну після початку нападу Росії на Україну, висміяв скасування шведського столу та Карлсона після «розширення НАТО».
Максим нагадав, що «ще Швеція збирається до альянсу». «Я вже передбачаю ці скандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Шведську стіну перейменують на «лазалку». Сауну — в «сухопарку», шведський стіл — в «обжиралівку». І, звісно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він репетує: «Карлсон!» – заявив Максим Галкін.
«Мені казали: я – зрадник. Вони говорили, що ми робимо це, щоб відсунути НАТО від кордонів Росії. Ну це нормально. Подобається, що не подобається – НАТО розширюється», – додав артист.
Міркування Галкіна викликали гучний сміх у публіки.
Раніше відома російська пропагандистка Маргарита Симонян образилася на актора Максима Галкіна за його антивоєнну позицію і розповіла деталі його особистого життя.
Нагадаємо, що Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.
Пізніше він різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.
Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.