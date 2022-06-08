Галкін потролив головних пропагандистів Росії (відео)

Галкін: «Подобається, що не подобається – НАТО розширюється»

Гуморист Максим Галкін висміяв головних путінських пропагандистів Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова під час концерту в Ізраїлі. Шоумен, який залишив країну після початку нападу Росії на Україну, висміяв скасування шведського столу та Карлсона після «розширення НАТО».

Максим нагадав, що «ще Швеція збирається до альянсу». «Я вже передбачаю ці скандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Шведську стіну перейменують на «лазалку». Сауну — в «сухопарку», шведський стіл — в «обжиралівку». І, звісно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він репетує: «Карлсон!» – заявив Максим Галкін.

«Мені казали: я – зрадник. Вони говорили, що ми робимо це, щоб відсунути НАТО від кордонів Росії. Ну це нормально. Подобається, що не подобається – НАТО розширюється», – додав артист.

Міркування Галкіна викликали гучний сміх у публіки.