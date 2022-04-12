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    Галкін розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів

    Галкін засудив війну Росії в Україні - Галкін розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів
    Галкін засудив війну Росії в Україні
    фото з відкритих джерел

    Це сталося, коли маленька українка втікала з мамою з міста

    Російський комік та телеведучий Максим Галкін, який ще на початку вторгнення РФ в Україну виїхав в Ізраїль із сім'єю, знову засудив війну. У своєму Instagram він опублікував розповідь дівчинки з Маріуполя.

    На відео маленька українка Кіра Чебенко розповідає, як з мамою втікала з міста й наступила на розтяжку окупантів: «Коли була бомба, я присіла біля сумки. Мама мене взяла на руки й біля кущика посадила. Там була кров. Уламки швидко дістали. У нас була операція».

    За словами Галкіна, він багато років розмовляє з дітьми на телебаченні, однак того жаху, який розповіла ця дівчинка, вони не повинні знати.

    «Я чув багато прекрасних дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не планувала ні на кого нападати», сказав російський комік.

    У коментарях підписники подякували Галкіну, що він не мовчить про війну в Україні.

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    Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

    Нагадаємо, що Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Галкін розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів