Facebook втрапив у черговий скандал. Оприлюднено результати розслідувань

Світові ЗМІ опублікували низку розслідувань, у яких Facebook звинувачують у бездіяльності та маніпуляціях інформацією

Одразу 17 світових видань опублікували розслідування на основі документів, які злила в мережу колішня працівниця Facebook Френсіс Хауген. Результати цих розслідувань невтішні для компанії Марка Цукерберга.

Як пише видання, «24 канал», документи Хауген містять дані про упереджену політику соцмережі й шкоду її алгоритмів. Саме тому дослідження журналістів були спрямовані на підтвердження або спростування цієї інформації.

Наразі в мережі вже є, щонайменш, 20 статей, які розповідають про результати розслідувань. Наприклад, CNN стверджує, що Facebook добре знає про торгівлю людьми через соцмережу, але не модерує небезпечні публікації.

Також вийшла стаття NBC News із заголовком «Що Facebook знав про те, як він радикалізував користувачів», у якій розповідається про просування радикальних спільнот алгоритмами компанії.

«Facebook мало що зробив для модерації постів у найжорстокіших країнах світу», – а це вже заголовок у Politico.

Крім того, журналісти з'ясували, що Китай та Іран використовують Facebook для стеження за дисидентами, алгоритми соцмережі спеціально просувають пости з «неправдивою інформацією і клікбейтами», а Instagram шкодить самооцінці підлітків, викликаючи суїцидальні думки.

Facebook у свою чергу всі звинувачення відкидає. І заявляє, що ЗМІ неправильно інтерпретують злиті документи.