Проросійський «Бабин Яр» знову потрапив у скандал. Редакція Yar Media всім складом залишає проєкт

Сафонов, каже, що не зійшовся з видавцем у поглядах на роботу

Головний редактор Yar Media Євген Сафонов повідомив, що редакція всім складом звільняється з проєкту і «йде у вільне плавання». Про запуск нового медіа на чолі з Сафоновим стало відомо 22 жовтня, його видавцем став Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

«У Музеї Бабиного яру працюють професійні чесні сміливі люди. Вони створюють визначні проєкти. Одним із таких проєктів міг стати YAR. Але на тому, що можна робити від його імені, а чого робити принципово не можна, ми з видавцем не зійшлися. Редакція всім складом йде у вільне плавання», – написав Сафонов у фейсбуці.

Напередодні запуску видавець пообіцяв, що медіа сконцентрується на дослідженні людини й суспільства, шукатиме шляхи для подолання ксенофобії та нетерпимості. Також Yar Media опублікував маніфест видання.

«Єдиний спосіб виправити минуле – це не повторювати його; творити світ, де Бабин Яр неможливий, світ для всіх: світ, де різні – можливі; світ, де можливості різних – рівні; світ, де ми разом, тому що ми – різні», – говориться в маніфесті.

Раніше стало відомо, що проросійський Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» запускає Yar Media. Блогер Анатолій Ульянов заявив, що саме він займався розробкою концепції нового медіа. Раніше в інтерв’ю «Асоціації європейських журналістів» Ульянов називав Україну безнадійним та принизливим територіальним угрупуванням.

Так, у відповіді на одне з питань він сказав: «Україна, як мені відчувається, – історично, політично, культурно та соціально безнадійне, просто таки принизливе територіальне утворення». Далі він додав, що його цікавлять «складно структуровані суспільства, що містять безліч різноманітних енергій з усього світу». «Я шукаю Вавилон, а не хутір, тому що на вітрі краще думається», – завершив свою відповідь Ульянов.

Пізніше він назвав Україну «хутором» ще раз, коли сказав, що «путінізація хутора його не дивує».

Ульянов також додав, що з точки зору міжнародної візової системи «людина з паспортом українця – це як вагітна тарганами собака, що розмовляє».

Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.