У Англії росте найсмертоносніший сад у світі (відео)

Кожна рослина може вбити людину, однак туристів там не меншає

Отруйний сад у Нортумберленді (Англія) має невелику площу, але кожна рослина в ньому може вбити людину або заподіяти їй істотної шкоди. Саме тому сад прозвали найбільш смертоносним у світі, пише Daily Star.

Сад надійно захищений від розсіяних гуляк і закритий великими залізними воротами з промовистим написом: «Ці рослини можуть убити».

Відвідувачі можуть увійти в сад тільки в супроводі гіда, їм заборонено нюхати, торкатися чи пробувати рослини на смак. Відомі випадки, коли недовірливі туристи нюхали рослини і непритомніли через отруйні випари.

В саду росте близько 100 отруйних, дурманних і наркотичних рослин. Серед них – пекучий борщівник, сині квіти тої, які здавна використовували для отруєння стріл, а також лавр, свіже листя якого містить ціаніди.

Фото Birmingham Mail

Отруйний сад – дітище Джейн Персі, герцогині Нортумберленд, яка хотіла бути оригінальною на тлі типових садів із квітами. Аристократка не помилилася, і помилуватися небезпечними рослинами регулярно приходять допитливі туристи.

Одна з улюблених рослин герцогині – бругмансія, або ангельські труби. Цей член сімейства пасльонових зростає у дикій природі в Південній Америці. «Вона працює як афродизіак, перш ніж вб'є вас, – каже Персі. – Вікторіанські леді часто тримали квітку рослини на своїх столах і додавали невелику кількість її пилку собі в чай, щоб спровокувати ЛСД-подібний ефект. Це дивовижний спосіб померти, тому що він абсолютно безболісний».

«Деякі з цих рослин зустрічаються в садах у багатьох людей. Але люди не знають, наскільки вони небезпечні насправді, - розповів головний садівник Тревор Джонс. - Людей інтригують отруйні рослини, і я часто хвилююся, що вони почнуть вирощувати їх вдома, не усвідомлюючи, на що вони здатні».

Нагадаємо, на березі відомого на весь світ озера Лох-Несс розкинувся сад і розплідник подружжя Девідсон.