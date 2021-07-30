У Києві розпочалося цвітіння амброзії: як борються з небезпечним бур’яном (відео)

Станом на кінець липня площа виявлених карантинних рослин становить близько 170 га

У ведеться боротьба з амброзією, бур’яном, що вважається одним із найнебезпечніших рослинних алергенів. Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Період цвітіння амброзії розпочинається наприкінці липня і може тривати до перших заморозків. Кожна рослина амброзії виробляє до мільярда пилкових зерен, які вітром можуть розноситися на сотні кілометрів.

З метою ліквідації карантинних бур’янів у столиці Київрада прийняла рішення від 11.03.2021 № 414/455 «Про затвердження Концепції по ліквідації карантинних бур’янів у місті Києві», відповідно до якого визначила КО «Київзеленбуд» замовником відповідних робіт.

Комунальні підприємства, організації, установи (районні КП УЗН м. Києва, ЛПГ, ЖЕДи, заклади освіти, дитсадки, медичні заклади тощо) мають надіслати заявку до КО «Київзеленбуд» з метою ліквідації амброзії на їхній балансовій території.

Відповідно до вже надісланих заявок, станом на 29 липня площа виявлених карантинних рослин становить близько 170 га. Вже оброблено препаратом «Амбростоп» 100 га.

«Амбростоп» – один із найдієвіших засобів у боротьбі з амброзією. Цей препарат створений на основі природного мінералу бішофіту. Він не містить пестицидів (гербіцидів), агрохімікатів чи інших небезпечних хімічних сполук. Після обробки «Амбростопом» амброзія в’яне, її пилок стає стерильним, тобто не викликає алергії, а насіння стає фертильним. Даний препарат безпечний для здоров`я та життя людей і тварин, не здійснює негативного впливу на навколишнє середовище, не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах у присутності інших речовин.

Амброзія – один із найнебезпечніших бур'янів, який згубно впливає на організм людини. Ця рослина однорічна. Її зовнішній вигляд нагадує коноплю, а в деяких випадках гіркий полин. Насіння амброзії швидко розноситься вітром на відстань до 5 км. Особливо небезпечний бур'ян для людей, які страждають на амброзійний поліноз.

Пилок амброзії, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, також погіршується зір, підвищується температура тіла, з'являється кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.

Щоб уберегти себе від шкідливого впливу, бажано до початку цвітіння вирвати з коренем всі поодинокі рослини на своїй ділянці. Якщо бур'янів занадто багато, їх доведеться скошувати кілька разів. У польових умовах, як правило, застосовуються хімічні методи боротьби з амброзією. Але обробку гербіцидами можна проводити на відстані не менше 1,5 км від населених пунктів.