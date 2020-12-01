В Англії знайшли рослину, зниклу 100 років тому

У графстві Норфолк східної Англії виявили рослину з родини плакунових, яка зникла з цього регіону ще сотню років тому

У графстві Норфолк східної Англії виявили рослину з родини плакунових, яка зникла з цього регіону ще сотню років тому. Про це пише BBC.

Ця невеличка рослина з рожевими квітками називається Плакун гісополистий (Lythrum hyssopifolia). Зазвичай вона поширена у південній Європі та північній Африці, на Алтаї та Ірані, а також в Австралії та Новій Зеландії.

Її знайшли на берегах старого ставка одного із сільськогосподарських угідь у Норфолку.

Схоже, забута в цих місцинах рослина змогла прорости завдяки відновлювальним роботам в одному зі ставків – насіння, що «спало» у ґрунті, розтрусили та полили водою.

Знайшли цю рослину так само випадково. Карл Саєр, професор Лондонського університетського коледжу (UCL), натрапив на неї, коли вирушив оглядати ставок у Гейдоні.

Оскільки вченому раніше не траплялася така рослина, він вирішив зробити фото та показати своїй знайомій докторці у сфері ботаніки Джо Парментер. Та визначила знахідку як одну з найрідкісніших рослин у Великій Британії.

«Ми знайшли лише кілька цих рослин у водоймі, але сподіваємось виростити цю популяцію, підтримувати її та продовжувати її розширювати, тепер, коли ми знаємо, що вона там», – сказав Саєр.

Востаннє цю рослину знаходили у Норфолку понад століття тому. В інших регіонах Великої Британії вона росте в дуже малій кількості навколо озер і там, де є вологий ґрунт.

Схоже, земля навколо ставку у Гейдоні стала для насіння рослини «капсулою часу», яка чекала на сприятливі умови.

«Тут немає кисню та дуже темно, це ідеально підходить для збереження насіння», – сказав професор Саєр.

Науковці стверджують, що це відкриття показує, як завдяки доброму збереженню насіння можна знову повернути до життя рослини, що вважалися зниклими.

Нагадаємо, що в Індонезії знайдено найбільшу квітку у світі.