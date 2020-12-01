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    У світі

    В Англії знайшли рослину, зниклу 100 років тому

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    <div class="ImageDescription-caption">Плакун гісополистий (Lythrum hyssopifolia)</div> <div class="ImageDescription-creator"></div> - В Англії знайшли рослину, зниклу 100 років тому
    Плакун гісополистий (Lythrum hyssopifolia)
    Фото: Wikipedia

    У графстві Норфолк східної Англії виявили рослину з родини плакунових, яка зникла з цього регіону ще сотню років тому

    У графстві Норфолк східної Англії виявили рослину з родини плакунових, яка зникла з цього регіону ще сотню років тому. Про це пише BBC.

    Ця невеличка рослина з рожевими квітками називається Плакун гісополистий (Lythrum hyssopifolia). Зазвичай вона поширена у південній Європі та північній Африці, на Алтаї та Ірані, а також в Австралії та Новій Зеландії.

    Її знайшли на берегах старого ставка одного із сільськогосподарських угідь у Норфолку.

    Схоже, забута в цих місцинах рослина змогла прорости завдяки відновлювальним роботам в одному зі ставків – насіння, що «спало» у ґрунті, розтрусили та полили водою.

    Знайшли цю рослину так само випадково. Карл Саєр, професор Лондонського університетського коледжу (UCL), натрапив на неї, коли вирушив оглядати ставок у Гейдоні.

    Оскільки вченому раніше не траплялася така рослина, він вирішив зробити фото та показати своїй знайомій докторці у сфері ботаніки Джо Парментер. Та визначила знахідку як одну з найрідкісніших рослин у Великій Британії.

    «Ми знайшли лише кілька цих рослин у водоймі, але сподіваємось виростити цю популяцію, підтримувати її та продовжувати її розширювати, тепер, коли ми знаємо, що вона там», – сказав Саєр.

    Востаннє цю рослину знаходили у Норфолку понад століття тому. В інших регіонах Великої Британії вона росте в дуже малій кількості навколо озер і там, де є вологий ґрунт.

    Схоже, земля навколо ставку у Гейдоні стала для насіння рослини «капсулою часу», яка чекала на сприятливі умови.

    «Тут немає кисню та дуже темно, це ідеально підходить для збереження насіння», – сказав професор Саєр.

    Науковці стверджують, що це відкриття показує, як завдяки доброму збереженню насіння можна знову повернути до життя рослини, що вважалися зниклими.

    Нагадаємо, що в Індонезії знайдено найбільшу квітку у світі.

    Теги: земля Англія рослини
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