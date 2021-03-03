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    Події в Україні

    В одній із житомирських шкіл спалах кишкової інфекції

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    Сім учнів перебувають на стаціонарному лікуванні&nbsp; - В одній із житомирських шкіл спалах кишкової інфекції
    Сім учнів перебувають на стаціонарному лікуванні 
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Через спалах кишкової інфекції у школі призупинено навчальний процес

    У вівторок, 2 березня, у загальноосвітній школі №20 у Житомирі зареєстровано гостру кишкову інфекцію. Постраждали дев’ять учнів (2012 – 2013 р.н.). Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Сім учнів перебувають на стаціонарному лікуванні та два учні знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан здоров’я хворих задовільний.

    Із 3 березня у школі призупинено навчальний процес.

    Всього у загальноосвітній школі №20 навчається 885 учнів.

    Наразі в навчальному закладі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

    Нагадаємо, 21 лютого у селі Джурин у Тернопільській області в дошкільному навчальному закладі підтвердився спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.

    Раніше повідомлялося, що в дитсадку №10 в Тернополі стався спалах гострої кишкової інфекції. Було лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової «ротавірусної інфекції» у 11 дітей (2016 – 2017 р.н.).
    Наприкінці січня на Одещині дев'ять дітей захворіли на сальмонельоз через бруд у харчоблоці. Щоб встановити причини зараження, інфекціоністи провели епідрозслідування. У дитсадку взяли 122 проби – сім проб харчових продуктів, одну пробу води і 115 змивів з меблів і кухонної техніки. Також перевірили 86 осіб, які контактували з дітьми.

    Теги: отруєння
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