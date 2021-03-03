В одній із житомирських шкіл спалах кишкової інфекції

Через спалах кишкової інфекції у школі призупинено навчальний процес

У вівторок, 2 березня, у загальноосвітній школі №20 у Житомирі зареєстровано гостру кишкову інфекцію. Постраждали дев’ять учнів (2012 – 2013 р.н.). Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Сім учнів перебувають на стаціонарному лікуванні та два учні знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан здоров’я хворих задовільний.

Із 3 березня у школі призупинено навчальний процес.

Всього у загальноосвітній школі №20 навчається 885 учнів.

Наразі в навчальному закладі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 21 лютого у селі Джурин у Тернопільській області в дошкільному навчальному закладі підтвердився спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.