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    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)

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    Український центр націлений укріпити відносини двох країн у різних сферах - У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    Український центр націлений укріпити відносини двох країн у різних сферах
    фото Посольство України в Азербайджані

    Очікується, що центр стане осередком української діаспори в Азербайджані

    У центрі Баку відкрився Український центр, який стане осередком активності української діаспори в Азербайджані, місцем проведення заходів, спрямованих на розвиток двосторонніх відносин між країнами. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Азербайджані.

    «На Український центр покладається велика кількість завдань, які будуть сприяти розвитку двосторонніх відносин між нашими країнами. Це у тому числі туристична сфера, бо ми хочемо, щоб більше українців та азербайджанців знали про її потенціал, можливість як подорожувати, так і реалізовувати проєкти у цьому напрямку. Український центр також розвиває проєкт зі створення аудіогідів, що реалізується по всьому світу під патронатом першої леді Олени Зеленської. Безперечно. Український центр стане осередком української діаспори в Азербайджані», – розповів після церемонії відкриття Надзвичайний та Повноважний Посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

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    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)
    фото Посольство України в Азербайджані

    За його словами, окремим напрямом діяльності Українського центру буде освіта. На його базі планують проводити спільні проєкти українських та азербайджанських вищих навчальних закладів, студентські обміни та дослідження. У Центрі також будуть функціонувати класи з вивчення української мови та розмовний клуб української мови. Тут будуть проходити виставки, артподії та тематичні зустрічі.

    Нині на базі центру діє виставка світлин, що розповідають про події російсько-української війни.

    У ході урочистого відкриття Українського центру було підписано Меморандум про взаєморозуміння між ПрАТ «Миргородпродукт» і Асоціацією туристичних агентств Азербайджанської Республіки, вручено паспорти громадян України та перші вишивані сорочки маленьким українцям з діаспори в Азербайджані.

    Український центр було відкрито за організації та сприяння посольства України в Азербайджані та Почесного консульства України в м. Шемахи.

    Нагадаємо, раніше Україна й Азербайджан домовилися про збільшення кількості квот і дозволів для українських перевізників на 2022 рік.

    «Зокрема, у 2021 році українська сторона отримає додатково 850 універсальних дозволів та 150 для перевезень в/з третіх країн, а на 2022 на 45% збільшена квота універсальних дозволів – до 3200, і на 27% дозволів для перевезень в/з третіх країн – до 1400», – йдеться в повідомленні.

    Це збільшення квот дозволів в Азербайджані для українських перевізників стало першим за останні 10 років.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко та голова виконавчої влади Баку Ельдар Азізов підписали Меморандум про побратимство між містами.

    Підписання відбулося в рамках Інвестиційного форуму міста Києва – 2021. У ньому беруть участь понад 30 спікерів із 14 країн світу, зокрема, мери європейських міст та представники муніципалітетів, урбаністи, міжнародні та українські інвестори, митці та експерти зі сталого розвитку.

    Теги: освіта Меморандум Азербайджан посол Україна виставка
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    У Баку дипломати відкрили Український центр (фото)