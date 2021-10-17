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    Економіка та фінанси

    Іноземні компанії можуть піти з України через експропріацію газу, – нардеп

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    Іноземні компанії можуть негативно сприцняти інформацію про газову експропріацію - Іноземні компанії можуть піти з України через експропріацію газу, – нардеп
    Іноземні компанії можуть негативно сприцняти інформацію про газову експропріацію
    фото з відкритих джерел

    Кучеренко вважає, що компанії можуть почати відбирати газ, яким уже наповнили українські газосховища

    Інформація про наміри українського уряду експропріювати природний газ у приватних компаній змусила іноземних трейдерів вивозити свій газ з України. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі «Україна24».

    «Як тільки ця чутка почала розповсюджуватися, а це ж останні три тижні, то можна сказати одне - вже деякі іноземні компанії, які на вигідних для нас умовах закачали в наше сховище газ для того, щоб потім розпоряджатися їм, вони почали вже відбирати цей газ», – заявив нардеп.

    Він також наголосив, що чутки про експропріацію газу чи введення заборони на його реалізацію приватними компаніями призведе до скорочення інвестицій.

    Зазначимо, що пропозиція забрати у приватних компаній газ по собівартості призведе до падіння видобутку газу в країні на 0,5-1 млрд куб. м (до 5%) уже в перший рік.

    «За різними оцінками, зниження за найближчий рік може скласти від 0,5 до 1 млрд куб. м. Сьогодні саме ріст приватного газовидобування тримає видобуток газу в Україні. Приватні компанії за останні 5 років збільшили видобування газу на 20%. У той же час державне Укргазвидобування стабільно «мінусує» – за 3 роки видобуток знизився на 12%», – зазначив експерт.

    До слова, «Нафтогаз» пропонує «бюджетникам» газ за новою фіксованою ціною.

    Нагадаємо, Нацбанк повідомив, що зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців.

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    Теги: Укргазвидобування газ економіка депутат Україна
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    Іноземні компанії можуть піти з України через експропріацію газу, – нардеп