Азербайджан збільшив квоти і кількість дозволів для українських перевізників

Подібне збільшення відбулося вперше за десять років

Україна й Азербайджан домовилися про збільшення кількості квот і дозволів для українських перевізників на 2022 рік, повідомляє Урядовий портал.

«Зокрема, у 2021 році українська сторона отримає додатково 850 універсальних дозволів та 150 для перевезень в/з третіх країн, а на 2022 на 45% збільшена квота універсальних дозволів – до 3200, і на 27% дозволів для перевезень в/з третіх країн – до 1400», – йдеться в повідомленні.

Це збільшення квот дозволів в Азербайджані для українських перевізників стало першим за останні 10 років.

«Крім того, азербайджанська сторона на прохання української делегації повідомила, що відповідно до законодавства Азербайджанської Республіки, в разі, коли товар з третьої країни не розмитнюється, а тільки перевантажується на території України, контрольні органи будуть вимагати дозвіл в/з третіх країн», – відзначили в уряді.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко та голова виконавчої влади Баку Ельдар Азізов підписали Меморандум про побратимство між містами.

Підписання відбулося в рамках Інвестиційного форуму міста Києва – 2021. У ньому беруть участь понад 30 спікерів із 14 країн світу, зокрема, мери європейських міст та представники муніципалітетів, урбаністи, міжнародні та українські інвестори, митці та експерти зі сталого розвитку.