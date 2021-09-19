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    Азербайджан збільшив квоти і кількість дозволів для українських перевізників

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    Рішення Азербайджану посилює співпрацю з Україною - Азербайджан збільшив квоти і кількість дозволів для українських перевізників
    Рішення Азербайджану посилює співпрацю з Україною
    Фото з відкритих джерел

    Подібне збільшення відбулося вперше за десять років

    Україна й Азербайджан домовилися про збільшення кількості квот і дозволів для українських перевізників на 2022 рік, повідомляє Урядовий портал.

    «Зокрема, у 2021 році українська сторона отримає додатково 850 універсальних дозволів та 150 для перевезень в/з третіх країн, а на 2022 на 45% збільшена квота універсальних дозволів – до 3200, і на 27% дозволів для перевезень в/з третіх країн – до 1400», – йдеться в повідомленні.

    Це збільшення квот дозволів в Азербайджані для українських перевізників стало першим за останні 10 років.

    «Крім того, азербайджанська сторона на прохання української делегації повідомила, що відповідно до законодавства Азербайджанської Республіки, в разі, коли товар з третьої країни не розмитнюється, а тільки перевантажується на території України, контрольні органи будуть вимагати дозвіл в/з третіх країн», – відзначили в уряді.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко та голова виконавчої влади Баку Ельдар Азізов підписали Меморандум про побратимство між містами.

    Підписання відбулося в рамках Інвестиційного форуму міста Києва – 2021. У ньому беруть участь понад 30 спікерів із 14 країн світу, зокрема, мери європейських міст та представники муніципалітетів, урбаністи, міжнародні та українські інвестори, митці та експерти зі сталого розвитку.

    Теги: економіка Азербайджан Україна перевезення
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    Азербайджан збільшив квоти і кількість дозволів для українських перевізників