Пентагон допоможе Україні та Грузії протистояти російській агресії

Відомство заявило, що Грузія і Україна можуть вступити в НАТО, якщо запровадять необхідні зміни згідно вимог Альянсу

Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

Згідно з повідомленням відомства, Остін вважає, що «двері в НАТО» відкриті і для Грузії, і для України. Він збирається спонукати країни внести необхідні зміни, щоб вони могли претендувати на членство в Альянсі.

Крім цього, Пентагон пообіцяв захистити Грузію і Україну від Росії.

«Ми запевняємо і зміцнюємо суверенітет країн, що знаходяться на передовій російській агресії», – сказав представник відомства.

Також очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Остін незабаром здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

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