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    У Баку пролунав потужний вибух (відео)

    Ймовірною причиною надзвичайної ситуації став витік газу - У Баку пролунав потужний вибух (відео)
    Ймовірною причиною надзвичайної ситуації став витік газу
    скріншот із відео

    У нічному клубі столиці Азербайджану загинуло троє людей

    Внаслідок потужного вибуху, який трапився в ніч проти неділі, 3 квітня, у столиці Азербайджану місті Баку загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомляє місцеве видання media.az.

    Прессекретар МВС Азербайджану Ехсан Західов підтвердив, що внаслідок вибуху, який стався у нічному клубі LocationBaku, кілька людей загинули та отримали поранення.

    Тим часом журналісти повідомляють про щонайменше трьох загиблих.

    За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу. Його сильний запах відчувався на місці, де сталася надзвичайна подія.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Азербайджан Україна окупація прессекретар #stoprussia
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    У Баку пролунав потужний вибух (відео)