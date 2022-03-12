Азербайджан готовий організувати у себе зустріч між Україною та Росією

Хікмет Гаджієв повідомив, що з такою пропозицією виступила українська сторона

Азербайджан висловив готовність прийняти у себе зустріч між Україною та Росією. Про це сказав журналістам помічник президента Азербайджану – завідувач відділу з питань зовнішньої політики Адміністрації глави держави Хікмет Гаджієв у кулуарах Дипломатичного форуму в Анталії, передає Trend.

«Із цією пропозицією виступила українська сторона. Якщо буде такий намір, ми завжди готові прийняти цю зустріч. Азербайджан раніше приймав у себе зустрічі між генералами США та Росії, а також зустріч у рамках діалогу Росія-НАТО. Логіка тут у тому, що Азербайджан не є членом ні НАТО, ні ОДКБ. Водночас Азербайджан – голова Руху неприєднання», – сказав Гаджієв.

Він зазначив, що Азербайджан продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.

За словами Гаджієва, президенти Азербайджану та Туреччини докладають зусиль для припинення війни в Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з російською верхівкою у Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

Зеленський також вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України, проти якої зараз воює Росія.

Також Зеленський заявив, що помітив певні позитивні зрушення у мирному переговорному процесі з Росією. Мовляв, риторика росіян стала менш вимогливою та різкою. Так, зокрема, вони перестали ставити ультиматуми, а почали схожий на рівноправний переговорний процес.

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