  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера

    Кведаравічюсу було 45 років - Окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера
    Кведаравічюсу було 45 років
    фото: ZN.UA

    Документаліст загинув під час спроби виїхати з міста

    У Маріуполі російські окупанти вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Він був автором фільму про війну на Донбасі Mariupolis. Документаліста вбили під час його спроби виїхати з міста. Кведаравічюс загинув у віці 45 років.

    Мантаса Кведаравічюса вбили 2 квітня. Про його смерть повідомив режисер Віталій Манський.

    «Наш друг, учасник «Артдокфест», литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні (2 квітня – ред.) був убитий у Маріуполі з камерою в руках на цій лайнячій війні зла проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом із Мантасом на «Артдокфесті» у Ризі у 2016 році обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас усе більше мовчав і думав», – зазначив Манський.

    У 2016 році Кведаравічюс зняв стрічку Mariupolis. Її називають «людською історією на тлі історичних потрясінь».

    Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 14 лютого 2016 року. Він розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

    Нагадаємо, учора в боях на Луганщині загинув письменник Юрій Руф.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна смерть Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера