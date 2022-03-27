Напруження у Карабасі: Азербайджан і Росія обвинуватили одна одну у порушенні домовленостей

Вірменія обвинувачує Азербайджан у наступі на Карабах

Росія обвинувачує Азербайджан у заході Збройних сил цієї країни до «зони відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагорного Карабаху». Азербайджан відповів своєю заявою і закликав Росію дотримуватися домовленостей, зокрема щодо виведення вірменських військ з території Карабаху, а також не використовувати вираз «Нагорний Карабах» по відношенню до суверенної території Азербайджану.

«З жалем наголошуємо, що досі не в повній мірі виведені залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з території Азербайджану відповідно до пункту 4 цієї заяви (тристороння заява про припинення вогню між Росією, Вірменією і Азербайджаном, що була підписана у ніч з 9 на 10 листопада 2020 року). Порушує положення заяви Вірменія, а не Азербайджан», ідеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Азербайджан заявляє про те, що 26 березня відбулася спроба диверсії з боку «незаконних вірменських збройних формувань».

Між тим Вірменія обвинуватила Азербайджан у наступі на Карабах і порушенні лінії зіткнення у зоні відповідальності «російської миротворчої місії» і захопленні села Парух на території так званої «Нагірно-Карабаської республіки». А «Нагорний Карабах» оголосив про введення воєнного стану.

Раніше повідомлялося про передислокацію російських військових з Карабаху до України.