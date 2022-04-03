Донеччина: пораховано цивільних жертв рашистів від початку війни

Внаслідок дій агресора за добу одна людина загинула, п’ятеро поранені

На Донеччині у суботу, 2 квітня, від обстрілів російського агресора ще одна цивільна людина загинула, п’ятеро були поранені. Про це у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! Сьогодні (2 квітня – ред.) внаслідок обстрілів у Бахмуті загинула людина і троє зазнали поранень. Також є поранений в Одрадному і поранений у Мар’їнці», – онаписав очільник області.

Він зазначив, що, крім того, у Бахмуті надано медичну допомогу одній людині, яка отримала поранення на Луганщині.

За словами Кириленка, також вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого та одної пораненої дитини у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Загалом на 2 квітня (на 20.00), починаючи з 24 лютого, на Донеччині від дій російських загарбників загинули 146 та були поранені 578 мирних жителів регіону.

Нагадаємо, на Донеччині військові розгромили батальйонну тактичну групу окупантів (фото).

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