Для пацієнтів з коронавірусом МОЗ змінило правила виписки з лікарень



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В Україні змінили підхід до виписки з лікарні пацієнтів, які хворіли на коронавірус

Раніше критерієм для виписки була відсутність клінічних симптомів і два негативних ПЛР-тести

Міністерство охорони здоров’я змінило правила виписки з лікарень пацієнтів з коронавірусом і зняття їм діагнозу.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Раніше в нас критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два підряд негативних ПЛР-тести. Сьогоднішні критерії - це відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест», - зазначив він.

Також у МОЗ повідомили, що місто Київ та ще шість областей не можуть з 10 червня застосувати черговий етап пом'якшення карантину.

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Разом з тим сьогодні в Україні розпочався черговий ерап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.