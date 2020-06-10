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    Для пацієнтів з коронавірусом МОЗ змінило правила виписки з лікарень

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    В Україні змінили підхід до виписки з лікарні пацієнтів, які хворіли на коронавірус&nbsp; - Для пацієнтів з коронавірусом МОЗ змінило правила виписки з лікарень
    В Україні змінили підхід до виписки з лікарні пацієнтів, які хворіли на коронавірус 

    Раніше критерієм для виписки була відсутність клінічних симптомів і два негативних ПЛР-тести

    Міністерство охорони здоров’я змінило правила виписки з лікарень пацієнтів з коронавірусом і зняття їм діагнозу.

    Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Раніше в нас критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два підряд негативних ПЛР-тести. Сьогоднішні критерії - це відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест», - зазначив він.

    Також у МОЗ повідомили, що місто Київ та ще шість областей не можуть з 10 червня застосувати черговий етап пом'якшення карантину.

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Разом з тим сьогодні в Україні розпочався черговий ерап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня хвороби коронавірус Віктор Ляшко
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