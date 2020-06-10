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    У світі

    У Сінгапурі стартують клінічні випробування ліків від Covid-19

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    В основі нового препарату лежать створені в лабораторних умовах моноклональні антитіла, які здатні впливати на збудника SARS-CoV-2 - У Сінгапурі стартують клінічні випробування ліків від Covid-19
    В основі нового препарату лежать створені в лабораторних умовах моноклональні антитіла, які здатні впливати на збудника SARS-CoV-2

    У першій фазі досліджень, що триватиме шість тижнів, візьмуть участь 23 здорові людини

    Сінгапурські вчені починають клінічні випробування імунного препарату TY027 проти коронавірусу. Про це повідомляє компанія-розробник Tychan в середу, 10 червня.

    «У першій фазі досліджень, що триватиме шість тижнів, візьмуть участь 23 здорові людини», - йдеться у заяві.

    Зазначається, якщо перший етап буде успішний, то наступним кроком стане залучення у випробування більшої кількості волонтерів, в тому числі, інфікованих коронавірусом.

    В основі нового препарату лежать створені в лабораторних умовах моноклональні антитіла, які здатні впливати на збудника SARS-CoV-2.

    «Препарат може також використовуватися для боротьби з широким колом інфекційних захворювань, в тому числі як превентивний засіб», - сказав професор медичної школи при Національному університеті Сінгапуру Ой Н Ін і додав, «якщо дослідження завершаться успішно, то TY027 можна буде використовувати людям, які на роботі широкі соціальні контакти, а також мандрівникам».

    Над препаратом також працюють експерти з міністерств оборони і охорони здоров'я, а також Ради з економічного розвитку.

    Нагадаємо, що раніше вчені не знайшли підтверджень ефективності гідроксихлорохіну пд час лікування Covid-19. Протималярійний препарат не може запобігти смерті від коронавірусу. Смертність серед осіб які приймали препарат, виявилася вищою від смертності серед тих, хто його не приймав.

    Як повідомлялося, у світі станом на 10 червня інфіковано коронавірусом 7 244 108 осібкількість померлих складає 411 177 осіб. У свою чергу, одужали 3 370 276 людей. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб, Великій Британії — 40 680, Бразилії — 38 406, Італії — 34 043, Франції — 29 299 та Іспанії — 27 136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    В Україні станом на 10 червня з початку епідемії Covid-19 виявили у 28 381 людини, з них 12 769 пацієнтів уже одужали, а 833 — померли від ускладнень. За минулу добу виявили 525 нових випадків, також 357 людей одужали та 23 померли.

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