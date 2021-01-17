У Білорусі екстрено відключили енергоблок АЕС

Енергоблок БелАЕС відключили від мережі після спрацьовування системи захисту генератора

Перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі через спрацювання системи захисту.

Про це повідомила пресслужба міненерго Білорусі.

«У 19:02 (18:02 за Києвом – ред.) перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі після спрацьовування системи захисту генератора», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що «система захисту спрацювала в ході дослідно–промислової експлуатації першого енергоблоку», де проводиться тестування систем і устаткування.

Радіаційний фон в районі станції в нормі.

Нагадаємо, декількома днями раніше перший енергоблок БелАЕС вивели на повну потужність.

До відома, БелАЕС була запущена 7 листопада. Литва вважає її загрозою своїй національній безпеці та навколишньому середовищу, а також геополітичним проєктом Росії.

Як повідомлялося 6 січня, російське лобі перемогло: Україна почала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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