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    У світі

    У Білорусі екстрено відключили енергоблок АЕС

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    У Білорусі екстрено відключили енергоблок АЕС - У Білорусі екстрено відключили енергоблок АЕС
    У Білорусі екстрено відключили енергоблок АЕС
    Фото: Міненерго Білорусі

    Енергоблок БелАЕС відключили від мережі після спрацьовування системи захисту генератора

    Перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі через спрацювання системи захисту.

    Про це повідомила пресслужба міненерго Білорусі.

    «У 19:02 (18:02 за Києвом – ред.) перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі після спрацьовування системи захисту генератора», – йдеться в повідомленні.

    У Міненерго додали, що «система захисту спрацювала в ході дослідно–промислової експлуатації першого енергоблоку», де проводиться тестування систем і устаткування.

    Радіаційний фон в районі станції в нормі.

    Нагадаємо, декількома днями раніше перший енергоблок БелАЕС вивели на повну потужність.

    До відома, БелАЕС була запущена 7 листопада. Литва вважає її загрозою своїй національній безпеці та навколишньому середовищу, а також геополітичним проєктом Росії.

    Як повідомлялося 6 січня, російське лобі перемогло: Україна почала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

    Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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    Теги: Білорусь Міненерго імпорт АЕС
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