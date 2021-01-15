Ультиматум Лукашенку: без зміни політичної ситуації чемпіонату світу з хокею Білорусь не отримає

Президент IIHF озвучив вимоги на зустрічі з білоруським диктатором

Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель поділився думками про зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську, де має відбутися чемпіонат світу-2021.

«При підготовці до візиту білоруський посол дав нам зрозуміти, що Лукашенко приймає дуже мало людей і що я серед них. Він також вказав, що ми повинні обговорити всі важливі питання. Я побачив можливість перетворити цей чемпіонат світу в чемпіонат світу з примирення, стимулювати за допомогою чемпіонату світу діалог з опозицією, якого зараз, очевидно, не існує.

Ми знали, що шанс щось змінити становить, можливо, 1%. Але якщо цей маленький шанс є, то спробувати варто.

Якими були теми розмови з Лукашенком? Ми з генсеком Міжнародної федерації хокею Горстом Ліхтнером дали зрозуміти, що чемпіонат світу з хокею неможливий без зміни політичної ситуації в країні.

Чи виставляли вимоги? Ні. Ми не можемо висувати політичні вимоги. Ми передали повідомлення про те, що з проведенням чемпіонату світу в нинішній політичній ситуації ми маємо проблеми на Заході. Лукашенко сказав нам, що це його робота – забезпечувати безпеку в своїй країні і захищатися від будь-яких загроз з-за кордону. Опозиція явно сприймається як загроза», - наводить слова Фазеля Watson.

Чемпіонат світу з хокею має відбутися цьогоріч у травні в двох країнах – Білорусі і Латвії. Латвійці вже заявили про готовність прийняти турнір самостійно.