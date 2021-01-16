Влада Білорусі обговорювала створення табору для протестувальників

Міністр внутрішніх справ Білорусі Карпенков під час розгону акцій протесту у Мінську

«Плани створити концтабір на базі колонії в місті Івацевичі дійсно обговорювалися, проте поки не були реалізовані» – Bypol

Ініціатива Bypol, яка заснована колишніми співробітниками силових структур Білорусі, що співчувають опозиції, опублікувала аудіозапис, на якому ймовірно представники силових структур обговорюють можливість створення табору для протестувальників.

На думку Bypol на запису чути голос заступника міністра внутрішніх справ країни Миколи Карпенкова. Він, зокрема, говорить про застосування спецзасобів стосовно учасників акції протесту, а також про можливості створити «табір» для ізоляції супротивників Олександра Лукашенка. Правдивість запису не підтверджена. Повну розшифровку наводить видання Tut.by.

Імовірно на записі – зустріч Карпенкова з особовим складом підрозділу, яким він раніше керував, в кінці жовтня. Мова йде, зокрема, про можливе застосування вогнепальної зброї проти демонстрантів, причому нібито Карпенков каже, що воно схвалене особисто Олександром Лукашенком: «Керівником країни ми прикриті з усіх боків». Згадується також загибель одного з учасників акції протесту 10 серпня Олександра Тарайковского: людина, голос якої звучить на записи, каже, що той загинув від попадання в груди гумової кулі.

Також мова йде про можливість створення табору для учасників акцій протесту. «Створюється база даних. У цій базі даних, хто потрапив вдруге, той повинен там і залишитися. Сказано розробити, зробити табір, ну не для військовополонених, не для інтернованих навіть, а табір для особливо острокопитних, такий для відселення. І поставити колючий дріт, виходить, по периметру», – говорить чоловік, голос якого ідентифікований як голос Карпенкова.

За даними Bypol, плани створити концтабір на базі колонії в місті Івацевичі дійсно обговорювалися, проте поки не були реалізовані.

У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестувальники звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні і порушенні прав протестувальників під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.