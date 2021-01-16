Лідерку білоруської опозиції протримають за ґратами до міжнародного жіночого дня

Марії Колесніковій не стали скорочувати термін утримання під вартою

Білоруський суд відмовився випускати на свободу одного з лідерів антилукашенківських протестів, члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. Про це повідомив в суботу Telegram-канал експретендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарико.

Відповідно до рішення Партизанського районного суду Мінська, Колеснікова залишається під вартою в СІЗО-1 Мінська, куди вона була переведена 8 січня з СІЗО Жодіно. За даними УНН, раніше слідство продовжило термін утримання Колеснікової під вартою до 8 березня.

«Не пізніше ніж завтра мною постанову суду Партизанського району буде оскаржено (в Мінському міськсуді). А Марія (Колеснікова) оскаржить протягом доби після того, як їй буде вручено цю постанову в СІЗО», – заявила адвокат Колеснікової Людмила Козак.

Колеснікову затримали в ніч з 7 на 8 вересня по підозрою в закликах до захоплення влади. З санкції прокурора її взяли під варту. 16 вересня їй було пред’явлено звинувачення в публічних закликах до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Білорусі.

Створення Координаційної ради ініціювала 14 серпня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська. Вона не визнала оголошені ЦВК результати голосування, згідно з якими перемогу на виборах президента здобув чинний глава країни Олександр Лукашенко з 80,10% голосів, а вона зайняла друге місце, набравши 10,12%. У штабі об’єднаної опозиції повідомляли, що завданням КС буде забезпечення передачі влади. Пізніше рада обрала президію у складі семи осіб. У серпні Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом створення КС. Тоді мова йшла про публічні заклики до захоплення державної влади чи до вчинення за допомогою ЗМІ або інтернету дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці. 21 грудня Генпрокуратура додатково порушила стосовно членів президії КС кримінальні справи за ч. 1 ст. 361-1 («Створення екстремістського формування») і за ч. 1 ст. 357 («Змова з метою захоплення державної влади»).

Також сьогодні стало відомо про те, що чеський автомобільний концерн Skoda Auto відмовляється від ролі одного з основних спонсорів чемпіонату світу з хокею 2021 року, якщо цей турнір частково пройде в Білорусі, як планувалося досі.