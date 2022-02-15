У Білорусі пенсіонерка отримала тюремний термін за критику чиновників

Жінка переконана, що не витримає ув’язнення, і просить її так суворо не карати

69-річну білоруску засудили до 2,5 років колонії за коментарі щодо влади

Суд Берестовиці та Берестовицького району засудив до 2,5 років колонії 69-річну пенсіонерку з Волковиська Галину Михальчук за коментарі у Telegram-каналі про чиновників та силовиків. Згідно з даними правозахисного центру «Вясна», її звинуватили у наклепі щодо президента Білорусі (частина 2 статті 367 КК), образі президента (частина 1 статті 368) та образі представника влади (стаття 329).

Це вже другий суд над Михальчук у аналогічній справі. Раніше, у жовтні 2021 року, жінку за тією ж статтею засудили на два роки «домашньої хімії» (обмеження свободи без направлення до виправної установи). За кілька місяців, на другому суді, їй дали вже реальний термін у колонії.

Галині Михальчук інкримінували понад три десятки «епізодів»: протягом пів року вона писала коментарі в Telegram-каналі «Волковиськ для життя». У них згадувалися, зокрема, місцеві чиновники та міліціонери, а також заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков та помічник Олександра Лукашенка – інспектор Гродненської області Юрій Караєв.

Потерпілими виступили голова Волковиського райвиконкому Михайло Ситько, співробітниці ОМОН Гродненського МВС Дар'я Бондарчук та Марія Мазуркевич (вони також заявили позови до Михальчук про компенсацію моральної шкоди в розмірі $391 кожна), начальник патрульно-постової служби Волковиського районного відділу міліції Валерій Роман Осоцький (позов – $587).

Галина Михальчук повідомила, що її пенсія становить приблизно 500 білоруських рублів ($196), тому вона не зможе одразу виплатити суму у повному обсязі.

Свідком у справі виступив 78-річний чоловік жінки Роман Сірік, який працює лікарем-рентгенологом у поліклініці Волковиська. Коментарі він пов'язав зі станом здоров'я дружини та рядом ліків, які вона приймає. Чоловік заявив, що намірів принизити когось дружина не мала.

У своєму останньому слові Галина Михальчук сказала: «Каюсь, що я написала. Я визнаю свою провину. Це було все в минулому, все це вже було давно. Я прошу вас, заради бога, не карати мене так суворо, бо взагалі для мене це смертний вирок. Я вибачилася перед усіма і перепрошую ще раз. Я готова заплатити штраф і що там ще може бути. Ну, можливо, збільшити мені обмеження волі, але тільки не позбавлення волі. У мене чоловік ще старший, ніж я, і взагалі, у мене ще є дві жінки, мої родички, які дуже похилого віку, я їм допомагаю. Я просто, ви розумієте, я просто не перенесу».

Нагадаємо, раніше білоруса засудили на дев’ять років за «протестними» статтями.

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