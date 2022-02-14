Міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі

Мінськ запевняє, що загроз для України немає

Міністр оборони Олексій Резніков поспілкувався телефоном з очільником міністерства оборони Білорусі Віктором Хреніним. Як повідомляє сайт Міноборони, Хренін заявив, що для України «немає ризиків і загроз з білоруської сторони».

«Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь», – сказав Резніков.

«Відбулася телефонна розмова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Ціль діалогу - зняти стрес і не допустити ескалації відносин. Ми обговорили актуальні питання та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Бачу в цьому позитивний сигнал та перший крок до співпраці», – написав Резніков у Twitter у понеділок.

Had a call with the Defense Minister Viktor Khrenin.The goal of the dialogue-to relieve stress&prevent the escalation of relations.We discussed topical issues&determined the algorithm for further interaction.I see this as a positive signal&the 1st step towards cooperation pic.twitter.com/oQuMq8yGGd — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2022

Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів.

НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

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