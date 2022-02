Міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі

Міністр оборони Олексій Резніков поспілкувався телефоном з очільником міністерства оборони Білорусі Віктором Хреніним. Як повідомляє сайт Міноборони, Хренін заявив, що для України «немає ризиків і загроз з білоруської сторони».

«Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь», – сказав Резніков.

«Відбулася телефонна розмова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Ціль діалогу - зняти стрес і не допустити ескалації відносин. Ми обговорили актуальні питання та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Бачу в цьому позитивний сигнал та перший крок до співпраці», – написав Резніков у Twitter у понеділок.

Had a call with the Defense Minister Viktor Khrenin.The goal of the dialogue-to relieve stress&prevent the escalation of relations.We discussed topical issues&determined the algorithm for further interaction.I see this as a positive signal&the 1st step towards cooperation pic.twitter.com/oQuMq8yGGd