  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі

    Олексій Резніков отримав від міністра оборони Білорусі відповідь щодо вторгнення - Міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі
    Олексій Резніков отримав від міністра оборони Білорусі відповідь щодо вторгнення
    фото: glavcom.ua

    Мінськ запевняє, що загроз для України немає

    Міністр оборони Олексій Резніков поспілкувався телефоном з очільником міністерства оборони Білорусі Віктором Хреніним. Як повідомляє сайт Міноборони, Хренін заявив, що для України «немає ризиків і загроз з білоруської сторони».

    «Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь», – сказав Резніков.

    «Відбулася телефонна розмова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Ціль діалогу - зняти стрес і не допустити ескалації відносин. Ми обговорили актуальні питання та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Бачу в цьому позитивний сигнал та перший крок до співпраці», – написав Резніков у Twitter у понеділок.

    Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів.

    НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

    Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

    7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

    Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

    Читайте також:


    Теги: Білорусь Росія НАТО Міноборони армія Україна Олексій Резніков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі