Росіян та білорусів почали додатково перевіряти на кордоні - ЗМІ

Прямої юридичної заборони для в'їзду росіян та білорусів не надходило

Держприкордонслужба почала посилено перевіряти громадян Білорусі та Росії, які хочуть в'їхати до України через загрозу повномасштабного вторгнення російської армії. Про це повідомляє РБК-Україна.

Джерело видання у силових структурах відзначило, що прямої юридичної заборони для в'їзду росіян та білорусів не надходило.

«Прямої юридичної заборони немає. Це обґрунтований захід для недопущення в'їзду скажемо так «небажаних осіб»,– заявило джерело.

Особливо посилено перевіряють громадян Білорусі та РФ у віці від 18 до 60 років. Прикордонники уточнюють наміри таких людей для відвідування України.