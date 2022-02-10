Білорусь порушила кримінальну справу проти мера Дніпра та розпалила скандал

Борису Філатову інкриміновано «розпалювання національної ворожнечі»

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти міського голови Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії вивісили біло-червоно-білий прапор замість державного прапора Білорусі. Про це повідомляє пресслужба генпрокуратури Білорусі.

«Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно міського голови Дніпра Бориса Філатова – йому інкриміновано розпалювання національної ворожнечі», – йдеться у заяві.

Зазначається, що Філатов «організував зняття національного символу Білорусі» і таким чином «знущався з історичної та культурної реліквії», «принизив національну честь і гідність білорусів».

Його дії в Білорусі кваліфікували за ч.2 ст.130 кримінального кодексу та направили для розслідування до слідчого комітету.

Варто вказати, що 9 лютого офіційний прапор Білорусі навпроти мерії Дніпра замінили на біло-червоно-білий.

Алея багатонаціонального міста напроти мерії Дніпра, фото: Борис Філатов / Facebook

Мер Дніпра, своєю чергою, зазначив, що у місті біля мерії підняли біло-червоно-білий прапор за рішенням молоді. Він наголосив, що цей прапор не заборонений в Україні, на відміну від нацистської чи комуністичної символіки.

«Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це – її право. І «влада Дніпра» тут молоді не указ. Тому що ми живемо у вільній країні», – написав Філатов у Facebook.

Відомо також, що Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор біля мерії Дніпра, додає пресслужба посольства Білорусі в Україні.

Білоруське відомство пише, що Білорусь розглядає подію як «цинічний прояв недружнього ставлення» та «акт державного вандалізму».

Біло-червоно-білий прапор став символом боротьби за державну незалежність Білорусі. Цей прапор був затверджений 25 березня 1917 року в Мінську на Першому Білоруському конгресі. Він був державним прапором Білоруської Народної Республіки (1918-1919), а також державним прапором Республіки Білорусь (1991-1995) після розпаду СРСР. Однак уже 1995 року після референдуму вирішили відновити прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки (червоно-зелений), але без серпа і молота.