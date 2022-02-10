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    Білорусь порушила кримінальну справу проти мера Дніпра та розпалила скандал

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    Режим Лукашенка обурився, що біля мерії Дніпра 9 лютого вивісили біло-червоно-білий прапор Білорусі - Білорусь порушила кримінальну справу проти мера Дніпра та розпалила скандал

    Режим Лукашенка обурився, що біля мерії Дніпра 9 лютого вивісили біло-червоно-білий прапор Білорусі

    фото: Борис Філатов / Facebook

    Борису Філатову інкриміновано «розпалювання національної ворожнечі»

    Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти міського голови Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії вивісили біло-червоно-білий прапор замість державного прапора Білорусі. Про це повідомляє пресслужба генпрокуратури Білорусі.

    «Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно міського голови Дніпра Бориса Філатова – йому інкриміновано розпалювання національної ворожнечі», – йдеться у заяві.

    Зазначається, що Філатов «організував зняття національного символу Білорусі» і таким чином «знущався з історичної та культурної реліквії», «принизив національну честь і гідність білорусів».

    Його дії в Білорусі кваліфікували за ч.2 ст.130 кримінального кодексу та направили для розслідування до слідчого комітету.

    Варто вказати, що 9 лютого офіційний прапор Білорусі навпроти мерії Дніпра замінили на біло-червоно-білий.

    Алея багатонаціонального міста напроти мерії Дніпра, фото: Борис Філатов / Facebook

    Алея багатонаціонального міста напроти мерії Дніпра, фото: Борис Філатов / Facebook

    Мер Дніпра, своєю чергою, зазначив, що у місті біля мерії підняли біло-червоно-білий прапор за рішенням молоді. Він наголосив, що цей прапор не заборонений в Україні, на відміну від нацистської чи комуністичної символіки.

    «Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це – її право. І «влада Дніпра» тут молоді не указ. Тому що ми живемо у вільній країні», – написав Філатов у Facebook.

    Відомо також, що Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор біля мерії Дніпра, додає пресслужба посольства Білорусі в Україні.

    Білоруське відомство пише, що Білорусь розглядає подію як «цинічний прояв недружнього ставлення» та «акт державного вандалізму».

    Біло-червоно-білий прапор став символом боротьби за державну незалежність Білорусі. Цей прапор був затверджений 25 березня 1917 року в Мінську на Першому Білоруському конгресі. Він був державним прапором Білоруської Народної Республіки (1918-1919), а також державним прапором Республіки Білорусь (1991-1995) після розпаду СРСР. Однак уже 1995 року після референдуму вирішили відновити прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки (червоно-зелений), але без серпа і молота.
    Теги: Білорусь прокуратура кримінал Борис Філатов Дніпро прапор незалежність політика мер скандал розслідування
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    Білорусь порушила кримінальну справу проти мера Дніпра та розпалила скандал