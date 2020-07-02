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    У квартирі на столичному Подолі сталася різанина (відео)

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    Патрульні потрапили до квартири, де стався злочин, через сусідній балкон - У квартирі на столичному Подолі сталася різанина (відео)
    Патрульні потрапили до квартири, де стався злочин, через сусідній балкон
    Фото: скріншот відео

    Патрульні затримали ймовірного вбивцю

    Від мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва до поліції надійшла інформація про домашнє насильство. Заявники повідомили, що сусіди голосно сваряться і чутно звуки бійки.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Коли патрульні прибули за адресою виклику, їх біля під'їзду очікували стурбовані сусіди.

    Інспектори спробували потрапити до квартири, але у ній панувала тиша, двері їм ніхто не відчиняв.

    «Обстежуючи територію, на балконі під'їзду, патрульні виявили мешканця зачиненої квартири, який перебував в стані шоку та прохав про допомогу. За його словами, в помешканні залишилась його дружина та 30-річний син. В родині виник конфлікт, чоловік зміг втекти, але тепер боїться за життя дружини, яка залишилась в квартирі», - розповіли правоохоронці.

    Один із сусідів дозволив інспекторам скористатися його балконом, щоб потрапити до квартири.

    В одній із кімнат поліцейські виявили тіло жінки з ножовими пораненнями вже без ознак життя.

    Поряд стояв чоловік, якого патрульні відразу затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського району для фіксування обставин злочину відповідно до норм КПК України.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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