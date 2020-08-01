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    Кримінал

    На Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку

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    <span>Правоохоронці вилучили речові докази та знаряддя вбивства й призначили низку криміналістичних експертиз</span> - На Буковині чоловік через ревнощі зарізав свою співмешканку
    Правоохоронці вилучили речові докази та знаряддя вбивства й призначили низку криміналістичних експертиз

    Вбивцю впродовж години затримали поліцейські

    В ніч з 31 липня на 1 серпня у Хотині через ревнощі чоловік зарізав свою співмешканку.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецькій області.

    На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки Хотина про те, що вітчим наніс тілесні ушкодження її матері та втік у невідомому напрямку.

    Для з’ясування обставин події за вказаною адресою негайно прибуло керівництво та слідчо-оперативна група Хотинського відділення поліції.

    Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері між 57-річним чоловіком та його 45-річною співмешканкою виникла суперечка на ґрунті ревнощів. Під час словесного конфлікту буковинець наніс жінці удар ножем в груди, після чого втік. Від отриманого поранення потерпіла померла.

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    У результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники Хотинського відділення поліції впродовж години розшукали зловмисника.

    Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Правоохоронці вилучили речові докази та знаряддя вбивства й призначили низку криміналістичних експертиз. Наразі вирішується питання повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, 2 липня, у квартирі на столичному Подолі сталася різанина.

    Як повідомлялося, 9 липня, столичні оперативники затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом неповнолітнім. Потерпілих доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

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