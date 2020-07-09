Різанина в Києві: молодик напав на неповнолітніх



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Молодика взято під варту під із правом внесення застави у сумі 84 тисячі гривень Фото: Нацполіція

Потерпілих доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу

Столичні оперативники затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом неповнолітнім.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Святошинського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з проспекту Леся Курбаса госпіталізовано до медичного закладу двох 17-річних підлітків з ножовими пораненнями. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Андрій Карпін, на місці правоохоронці встановили, що між трьома хлопцями виник конфлікт через те, що один із них зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли.

«Неповнолітнім перехожим це не сподобалася, і вони зупинилися для з’ясування відносин, у ході чого молодик наніс опонентам ножові поранення грудної клітини та руки. Під час проведення оперативних заходів правопорушника затримали неподалік місця вчинення злочину. При поверхневій перевірці у нього виявили та вилучили ніж, який направили на експертизу. Затриманим виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1997 року народження, який у скоєному зізнався», - повідомив правоохоронець.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 84 тисячі гривень.

Як повідомлялося, на Київщині поліцейські затримали двох чоловіків за розбійний напад на таксиста.