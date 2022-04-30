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    У Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом

    У російському місті біля кордону з Україною про всяк випадок відкривають підвали та бомбосховища - У Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом
    У російському місті біля кордону з Україною про всяк випадок відкривають підвали та бомбосховища
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    З’явилося «попередження» з точним часом удару

    У місті Бєлгороді, розташованому за 40 км від кордону з Україною, увечері 29 квітня було чутно звуки вибухів, а в місцевих пабліках з’явилися зображення, які вважають попередженнями про заплановане нанесення масового удару по місту з боку ЗСУ. Як повідомляють російські інформаційні агентства, звуки вибухів упродовж кількох годин долинали з боку українського кордону.

    Місцеві мешканці припускають, що, імовірно, звуки вибухів були наслідком роботи російської система протиповітряної оборони. Водночас небо у Бєлгородській області було чистим, слідів роботи ППО у регіоні не видно.

    Тим часом у місцевих Telegram-каналах та пабліках в соцмережах з’явилися зображення, які користувачі тлумачать як попередження про нанесення ЗСУ потужного удару по російському місту о 5:14 ранку в суботу, 30 квітня.

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    Про всяк випадок у місті відкрили усі підвали та бомбосховища.

    Нагадаємо, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

    Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна бомбосховища Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом