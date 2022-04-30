Байден відреагував на загибель американського військового в Україні

Президент сумує з приводу загибелі громадянина США

Президент США Джо Байден у п'ятницю висловив тривогу у зв'язку з новиною про те, що американець Віллі Джозеф Кансел був убитий в ході війни Росії проти України на боці українських сил. Про це повідомляє CNN.

«Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину», – сказав Байден журналістам у Білому домі під час зустрічі.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі раніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть, застерігаючи американців від поїздок в Україну з будь-якої причини.

Кансел був убитий в понеділок, борючись на боці українських сил. Про це журналістам повідомили члени сім'ї Кансела.

22-річний Джозеф Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, добровольцем відправився воювати в Україну проти Російської Федерації.

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