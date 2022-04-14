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    Росія знову звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області

    Російський чиновник&nbsp;заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка - Росія знову звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області
    Російський чиновник заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка
    фото з відкритих джерел

    Із села, яке начебто обстріляли українці, раніше евакуювали людей

    Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під «обстріл» потрапило село Журавльовка, повідомляє його Telegram-канал.

    «Був обстріл з боку України нашого села Журавльовка. Є пошкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих нема», – розповів російський губернатор.

    Він додав, що у селі до цього було оголошено режим надзвичайної ситуації, а люди були евакуйовані за його межі.

    Перед цим російські спецслужби звинуватили Україну у обстрілі Брянської області.

    «13 квітня піддано мінометному обстрілу з території України автомобільний пункт пропуску Нові Юрковичі ФСБ Росії по Брянській області. У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, яких вжитими заходами евакуйовано», – повідомили в ФСБ.

    Також повідомляється, що нібито в ході обстрілу були пошкоджені два автомобілі, але постраждалих немає.

    Напередодні Росія почала стягувати літаки на аеродром «Липецьк-2».

    Також РФ ввела жовтий рівень терористичної загрози у Криму і прикордонних областях.

    За даними розвідки Росія планує підірвати будинки в Криму та Бєлгороді, звинувативши у терактах українців.

    14 квітня Генштаб повідомив, що росіяни завершують підготовку до наступу на Схід.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна село окупація #stoprussia
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    Росія знову звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області