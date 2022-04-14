Росія знову звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області
Із села, яке начебто обстріляли українці, раніше евакуювали людей
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під «обстріл» потрапило село Журавльовка, повідомляє його Telegram-канал.
«Був обстріл з боку України нашого села Журавльовка. Є пошкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих нема», – розповів російський губернатор.
Він додав, що у селі до цього було оголошено режим надзвичайної ситуації, а люди були евакуйовані за його межі.
Перед цим російські спецслужби звинуватили Україну у обстрілі Брянської області.
«13 квітня піддано мінометному обстрілу з території України автомобільний пункт пропуску Нові Юрковичі ФСБ Росії по Брянській області. У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, яких вжитими заходами евакуйовано», – повідомили в ФСБ.
Також повідомляється, що нібито в ході обстрілу були пошкоджені два автомобілі, але постраждалих немає.
Напередодні Росія почала стягувати літаки на аеродром «Липецьк-2».
Також РФ ввела жовтий рівень терористичної загрози у Криму і прикордонних областях.
За даними розвідки Росія планує підірвати будинки в Криму та Бєлгороді, звинувативши у терактах українців.
14 квітня Генштаб повідомив, що росіяни завершують підготовку до наступу на Схід.