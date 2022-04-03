Поблизу російського Бєлгорода знову лунають вибухи

Влада країни-терориста не пускає мешканців на місце події

Два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною. Як зазначає Reuters, вони сталися через кілька днів після того, як російська влада звинуватила Збройні сили України в нанесенні удару по нафтобазі.

При цьому за словами очевидців, вибухи були настільки потужними, що в будинках в самому Бєлгороді бриніли вікна.

Як заявив глава яковлевського міського округу Олег Медведєв, інцидент стався в Томарівці.

«Був хлопок, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю оточили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули – вони не становлять небезпеки, їх відвезли. Оточення вже прибирають. Скоро рух буде повністю відновлено. Ані жертв, ані руйнувань немає», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше російська сторона заявляла про нібито випущену ракету з території України, яка впала під Бєлгородом. Але, за даними розслідувачів, вона була запущена з російської території.

Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією, створюючи «некомфортні для продовження переговорів умови».

Депутат Державної думи РФ Дмитро Новіков упевнений, що «атака на нафтобазу», яка мала місце у Бєлгороді, це лише провокація.

Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі відреагувала на вибух нафтобази в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні тільки один агресор – Росія.