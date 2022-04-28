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    У російському Бєлгороді прогриміли вибухи

    Жителі Бєлгорода публікують у соціальних мережах кадри зі слідами спалахів у небі - У російському Бєлгороді прогриміли вибухи
    Жителі Бєлгорода публікують у соціальних мережах кадри зі слідами спалахів у небі
    фото: Жесть Белгород/Telegram

    Влада Бєлгородської області заявляє, що вночі спрацювала система ППО

    Уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи. Представник пресслужби уряду регіону повідомив, що спрацювала система ППО, пишуть російські ЗМІ.

    Один вибух було чутно близько 1:50 (по мск) на півдні Бєлгорода, ще два прогриміли близько опівночі.

    Жителі Бєлгорода публікують у соціальних мережах кадри зі слідами спалахів у небі, відеозаписи, на яких чутно звуки, схожі на віддалені вибухи в небі.

    Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що 26 квітня вранці село Головчине було обстріляне нібито з української сторони.

    Село Головчине, за заявами місцевої влади, вже зазнавало обстрілу 19 квітня. Тоді постраждали троє людей, понад 70 будинків було пошкоджено.

    25 квітня повідомлялося про обстріл двох сіл у Бєлгородській області: Нехотіївки та Журавлівки. У Нехотіївці було пошкоджено житлові споруди та особистий транспорт. У Журавлівці постраждали двоє людей.

    Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У російському Бєлгороді прогриміли вибухи