Росія готує нові провокації в Бєлгороді – РНБО

Мер Бєлгорода повідомив про евакуацію всіх шкіл міста та області

Росія готує нові провокації у своєму Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну. Таку інформацію підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, 6 квітня мер Бєлгорода повідомив про евакуацію всіх шкіл міста та області. За його словами, вранці на електронну пошту місцевого центру освіти надійшло повідомлення про мінування всіх навчальних закладів.

4 квітня Генштаб Збройних сил України повідомляв, що окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються до Бєлгорода.

Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

У Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.