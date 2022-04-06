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    Росія готує нові провокації в Бєлгороді – РНБО

    1 квітня у Бєлгороді горіла нафтобаза - Росія готує нові провокації в Бєлгороді – РНБО
    1 квітня у Бєлгороді горіла нафтобаза

    Мер Бєлгорода повідомив про евакуацію всіх шкіл міста та області

    Росія готує нові провокації у своєму Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну. Таку інформацію підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Так, 6 квітня мер Бєлгорода повідомив про евакуацію всіх шкіл міста та області. За його словами, вранці на електронну пошту місцевого центру освіти надійшло повідомлення про мінування всіх навчальних закладів.

    4 квітня Генштаб Збройних сил України повідомляв, що окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються до Бєлгорода.

    Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

    Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

    3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    У Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія готує нові провокації в Бєлгороді – РНБО