У Бєлгороді чергова «бавовна»: горить нафтобаза (фото)

На бєлгородській нафтобазі пошкоджено один із десяти резервуарів

В Росії в районі села Розумне у Бєлгородській області повідомляють про вибухи і начебто про роботу ППО. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поінформував, що горить нафтобаза.

«У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив до нафтобази на території Білгородського району. Знаходжусь на місці події. МНС уже бореться із вогнем. Загрози поширення немає», – повідомив він.

Місцеві Telegram-канали публікують фото, на яких видно, що вгору підіймається густий чорний дим.

Повідомляється, що на бєлгородській нафтобазі пошкоджено один із десяти резервуарів.

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Нагадаємо, увечері 13 жовтня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поінформував, що в Октябрському ЗСУ підірвали склад із боєприпасами, внаслідок чого відбулася їхня детонація. Гладков заявив, що жертв і постраждалих немає, та пообіцяв організувати евакуацію місцевих жителів.

11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.

13 жовтня у селі Тьоткіне Курської області РФ стався вибух, внаслідок якого було серйозно пошкоджено підстанцію, декілька сіл були знеструмлені.