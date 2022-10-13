«Бавовна» у Курській області: знеструмлено кілька сіл (відео)

Підстанція в Попово-Лежачах отримала серйозні пошкодження

У селі Тьоткіне Курської області РФ сталася «бавовна». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначєаться, що внаслідок атаки було серйозно пошкоджено підстанцію в Попово-Лежачах, один із трансформаторів спалахнув після влучення снаряда. Попово-Лежачі та Тьоткіно повністю знеструмлені.

Нагадаємо, 11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.

Додамо, що 10 та 11 жовтня від ранку до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти здійснювали масований обстріл українських міст і сіл та пошкодили багато об’єктів енергетики.

Зокрема, рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.