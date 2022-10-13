Вибухи в Бєлгороді: Росія заявила про атаку ЗСУ

В одному із селищ Бєлгородського району здетонував склад з боєприпасами

У Бєлгородському районі підірвано склад з боєприпасами

Губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами. Про це В’ячеслав Гладков написав у Telegram.

«У селищі Бєлгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жителів вивозять на безпечну відстань. Оперативні служби перебувають на місці.

Раніше повідомлялося, що у небо над Бєлгородом підіймається густий дим.

Нагадаємо, 11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.