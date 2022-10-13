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Вибухи в Бєлгороді: Росія заявила про атаку ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Бєлгороді: Росія заявила про атаку ЗСУ
В одному із селищ Бєлгородського району здетонував склад з боєприпасами
фото з соцмереж

У Бєлгородському районі підірвано склад з боєприпасами

Губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами. Про це В’ячеслав Гладков написав у Telegram.

«У селищі Бєлгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жителів вивозять на безпечну відстань. Оперативні служби перебувають на місці.

Раніше повідомлялося, що у небо над Бєлгородом підіймається густий дим.

Нагадаємо, 11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.

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Теги: війна росія окупанти ЗСУ Бєлгород

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