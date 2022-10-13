Вибухи в Бєлгороді: Росія заявила про атаку ЗСУ
У Бєлгородському районі підірвано склад з боєприпасами
Губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами. Про це В’ячеслав Гладков написав у Telegram.
«У селищі Бєлгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жителів вивозять на безпечну відстань. Оперативні служби перебувають на місці.
Раніше повідомлялося, що у небо над Бєлгородом підіймається густий дим.
Нагадаємо, 11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.
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