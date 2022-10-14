У Бєлгороді знову «бавовна»: частина міста без світла (фото, відео)

Рашисти запускали ракети по Харкову, але ті вирішили зробити «жест доброї волі»

Жителі російського Бєлгорода знову почули гучні вибухи. Після вибухів у місті спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

ЗМІ повідомляють, що рашисти запускали ракети по Харкову, але ті вирішили зробити «жест доброї волі» і приземлитись в Бєлгороді. Проте офіційної інформації поки немає.

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Відомо, що внаслідок вибуху палає електростанція «Луч». У місті зникло світло.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поінформував, що в Октябрському ЗСУ підірвали склад із боєприпасами, внаслідок чого відбулася їхня детонація. Гладков заявив, що жертв і постраждалих немає, та пообіцяв організувати евакуацію місцевих жителів.

11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.

13 жовтня у селі Тьоткіне Курської області РФ стався вибух, внаслідок якого було серйозно пошкоджено підстанцію, декілька сіл були знеструмлені.