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Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму

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Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
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Джерела у силових органах навмисно спровокували злив своїх планів, аби попередити мирне населення у Криму?

Українські ЗМІ отримали інформацію про ймовірні місця дислокації військових підрозділів Збройних сил Росії, місць зберігання зброї, боєприпасів, військової техніки та радіолокаційних веж у Росії та в окупованому Криму. Не виключено, що ці дані було злито, аби населення окупованого Криму і російського Бєлгорода трималося подалі від цих об’єктів.

У південно-східній частині Криму

Військова частина (45.0104475935878, 35.39868203127103)
(підрозділ встановлюється), за словами джерела ретельно охороняється підрозділами російської армії

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 1
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 2
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 3

Військова частина (підрозділ встановлюється) та полігон (45.058431634111386, 35.37835594688378).

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Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 5
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 6

Військова частина (45.049683011302356, 35.38356597026904) (підрозділ встановлюється). За даними джерела, у зазначеній частині проходять службу здебільшого строковики, на території розташована військова, інженерна техніка.

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 7
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 8
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 9

Підрозділ прикордонної служби ФСБ РФ (45.021207344931675 35.40569350775863).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 10
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 11
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 12

Військова частина (45.01145804106505, 35.40683149280892) (підрозділ встановлюється).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 13
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 14
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 15

За словами джерела, радіолокаційна вежа (45.01369942027358, 35.32960933213867).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 16
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 17
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 18

За словами джерела, радіолокаційна вежа (45.02205761577912, 35.407370576370326).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 19
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 20
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 21

У північній частині Криму

Військова частина № 36411, база ППО ЗС РФ, що розташована на околицях смт. Роздольне Роздольнинського р-ну (гугл координати 45.777684, 33.477380).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 22
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 23
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 24

Казарми військової частини № 36411 ППО в смт. Роздольне Роздольнинського р-ну (гугл координати 45.777550, 33.485039). За попередньою інформацію кількість військовослужбовців у зазначеній військовій частині становить близько 150 осіб.

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 25
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 26
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 27

Довідково: 1) Казарма; 2) Футбольний майданчик; 3)Плац; 4) В’їзд/Виїзд.

Казарми прикордонного загону ФСБ РФ (номер в/ч встановлюється) розташована біля с. Портове Роздольнинського р-ну (гугл координати 45.847137, 33.480646).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 28
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 29
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 30

Окремо було отримано інформацію щодо спостережного пункту прикордонного загону (гугл координати 45.849949, 33.477053).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 31
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 32
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 33

На Лебединих островах, біля північно-західних берегів Криму, за словами місцевих, у палатках серед комишів російські військові зберігають боєприпаси (інформація доперевіряється).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 34
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 35
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 36

Бєлгородська область

Вертольотодром «Ровеньки»

За даними космічної розвідки, на території вертольотодрому «Ровеньки» (Бєлгородська область, 5 км до кордону з Україною) виявлено 8 вертольотів (2 – Ка-52 (з них 1 фюзеляж), 3 – Мі-24, 3 – Мі-8), 45 од. ОіВТ (2 ЗГРК «Панцирь», 43 військових автомобілів), 38 наметів (17 УСБ-56, 16 УСТ-56, 5 М-30, розрахунковою місткістю 600 в/с). 1 2 вертольоти Ка-52 (з них 1 фюзеляж), 3 вертольоти Мі-24, 3 вертольоти Мі-8, 43 військових автомобілів, 2 ЗГРК 96К6 «Панцирь», 17 наметів УСБ-56, 16 наметів УСТ-56, 5 наметів М-30

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 37
Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 38

У Валуйках (Бєлгородська область, 6 – 24 км до державного кордону України) виявлено 67 одиниць техніки: на залізничній станції «Валуйки» – 5 військових автомобілів; на вертодромі «Валуйки» – польовий шпиталь, 35 військових автомобілів, 4 намети (1 УСБ-56, 1 УСТ-56, 1 М-10, 1 М-30, розрахунковою місткістю 60 в/с); у районі населеного пункту Валуйки – 27 військових автомобілів.

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 39

Вертодром «Валуйки»: 35 військових автомобілів, 1 намет УСБ-56, 1 намет УСТ-56, 1 намет М-10, 1 намет М-30. У порівнянні з даними від 1 жовтня виявлено збільшення на 13 військових автомобілів, 1 намет УСТ-56, 1 намет М-10, 1 намет М-30

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 40

У районі Ровеньки-Нагольноє (Бєлгородська область, 0-15 км до кордону) за даними космічної розвідки виявлено: 1 вертольот Мі-8, 116 одиниць військової техніки (1 САУ 2С19 «Мста-С», 8 ББМ невизначеного типу, 7 сідельних тягачів, 98 військових автомобілів, 2 об’єкти під маскувальною сіткою), 52 наметів (21 намет М-30, 17 наметів УСБ-56, 14 наметів УСТ-56, розрахунковою місткістю 900 в/с).

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 41

Об’єкти інфраструктури в окупованому Криму

Балаклавська ТЕС 470 МW 44.55397643204623, 33.60308042851205

Два парогазових блоки потужністю 235 МВт кожний. Особливістю даних турбін є можливість динамічно змінювати свою потужність під навантаженням. Оптимальний економічний режим кожної турбіни до потужності 166 МВт.

За рахунок інноваційних пальників Siemens турбіна може працювати від природного газу до дизельного палива і спалювання сирої нафти. Основний вид палива – природний газ, рідкі види палива можуть використовуватися у якості резервних.

Ці турбіни підсанкційні, адже Siemens офіційно вийшов з Росії.

Севастопольська ТЕЦ 33 MW 44.610590453851486, 33.58263368347564

Може бути уражена навіть не сама станція, а її інфраструктура. Враховуючи проблеми із постачанням комплектуючих, і цього може виявитись достатньо.

ГТС Криму

 Аварія на ГТС призведе до зменшення власного виробництва електроенергії̈ Криму. Адже дві найбільші ТЕС півострова газові і тому перейдуть на рідке паливо. Тому найбільш вразливими є газонасосні і газорозподільчі станції.

45.13256727435612, 35.30030033068379

45.195534694740196, 34.380598695046686

45.17939024839089, 34.17358966864969

ПС Феодосія 45.07641974010712, 35.31557443654615

Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму фото 42

Підйомна станція кримського каналу 45.657669005223674, 34.44921573233212

Теги: окуповані території окупанти Крим населення інфраструктура військові вертоліт боєприпаси

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