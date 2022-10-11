Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму

Україна обов'язково покарає окупантів за їх злочини

Джерела у силових органах навмисно спровокували злив своїх планів, аби попередити мирне населення у Криму?

Українські ЗМІ отримали інформацію про ймовірні місця дислокації військових підрозділів Збройних сил Росії, місць зберігання зброї, боєприпасів, військової техніки та радіолокаційних веж у Росії та в окупованому Криму. Не виключено, що ці дані було злито, аби населення окупованого Криму і російського Бєлгорода трималося подалі від цих об’єктів.

У південно-східній частині Криму

Військова частина (45.0104475935878, 35.39868203127103)

(підрозділ встановлюється), за словами джерела ретельно охороняється підрозділами російської армії

Військова частина (підрозділ встановлюється) та полігон (45.058431634111386, 35.37835594688378).

Військова частина (45.049683011302356, 35.38356597026904) (підрозділ встановлюється). За даними джерела, у зазначеній частині проходять службу здебільшого строковики, на території розташована військова, інженерна техніка.

Підрозділ прикордонної служби ФСБ РФ (45.021207344931675 35.40569350775863).

Військова частина (45.01145804106505, 35.40683149280892) (підрозділ встановлюється).

За словами джерела, радіолокаційна вежа (45.01369942027358, 35.32960933213867).

За словами джерела, радіолокаційна вежа (45.02205761577912, 35.407370576370326).

У північній частині Криму

Військова частина № 36411, база ППО ЗС РФ, що розташована на околицях смт. Роздольне Роздольнинського р-ну (гугл координати 45.777684, 33.477380).

Казарми військової частини № 36411 ППО в смт. Роздольне Роздольнинського р-ну (гугл координати 45.777550, 33.485039). За попередньою інформацію кількість військовослужбовців у зазначеній військовій частині становить близько 150 осіб.

Довідково: 1) Казарма; 2) Футбольний майданчик; 3)Плац; 4) В’їзд/Виїзд.

Казарми прикордонного загону ФСБ РФ (номер в/ч встановлюється) розташована біля с. Портове Роздольнинського р-ну (гугл координати 45.847137, 33.480646).

Окремо було отримано інформацію щодо спостережного пункту прикордонного загону (гугл координати 45.849949, 33.477053).

На Лебединих островах, біля північно-західних берегів Криму, за словами місцевих, у палатках серед комишів російські військові зберігають боєприпаси (інформація доперевіряється).

Бєлгородська область

Вертольотодром «Ровеньки»

За даними космічної розвідки, на території вертольотодрому «Ровеньки» (Бєлгородська область, 5 км до кордону з Україною) виявлено 8 вертольотів (2 – Ка-52 (з них 1 фюзеляж), 3 – Мі-24, 3 – Мі-8), 45 од. ОіВТ (2 ЗГРК «Панцирь», 43 військових автомобілів), 38 наметів (17 УСБ-56, 16 УСТ-56, 5 М-30, розрахунковою місткістю 600 в/с). 1 2 вертольоти Ка-52 (з них 1 фюзеляж), 3 вертольоти Мі-24, 3 вертольоти Мі-8, 43 військових автомобілів, 2 ЗГРК 96К6 «Панцирь», 17 наметів УСБ-56, 16 наметів УСТ-56, 5 наметів М-30

У Валуйках (Бєлгородська область, 6 – 24 км до державного кордону України) виявлено 67 одиниць техніки: на залізничній станції «Валуйки» – 5 військових автомобілів; на вертодромі «Валуйки» – польовий шпиталь, 35 військових автомобілів, 4 намети (1 УСБ-56, 1 УСТ-56, 1 М-10, 1 М-30, розрахунковою місткістю 60 в/с); у районі населеного пункту Валуйки – 27 військових автомобілів.

Вертодром «Валуйки»: 35 військових автомобілів, 1 намет УСБ-56, 1 намет УСТ-56, 1 намет М-10, 1 намет М-30. У порівнянні з даними від 1 жовтня виявлено збільшення на 13 військових автомобілів, 1 намет УСТ-56, 1 намет М-10, 1 намет М-30

У районі Ровеньки-Нагольноє (Бєлгородська область, 0-15 км до кордону) за даними космічної розвідки виявлено: 1 вертольот Мі-8, 116 одиниць військової техніки (1 САУ 2С19 «Мста-С», 8 ББМ невизначеного типу, 7 сідельних тягачів, 98 військових автомобілів, 2 об’єкти під маскувальною сіткою), 52 наметів (21 намет М-30, 17 наметів УСБ-56, 14 наметів УСТ-56, розрахунковою місткістю 900 в/с).

Об’єкти інфраструктури в окупованому Криму

Балаклавська ТЕС 470 МW 44.55397643204623, 33.60308042851205

Два парогазових блоки потужністю 235 МВт кожний. Особливістю даних турбін є можливість динамічно змінювати свою потужність під навантаженням. Оптимальний економічний режим кожної турбіни до потужності 166 МВт.

За рахунок інноваційних пальників Siemens турбіна може працювати від природного газу до дизельного палива і спалювання сирої нафти. Основний вид палива – природний газ, рідкі види палива можуть використовуватися у якості резервних.

Ці турбіни підсанкційні, адже Siemens офіційно вийшов з Росії.

Севастопольська ТЕЦ 33 MW 44.610590453851486, 33.58263368347564

Може бути уражена навіть не сама станція, а її інфраструктура. Враховуючи проблеми із постачанням комплектуючих, і цього може виявитись достатньо.

ГТС Криму

Аварія на ГТС призведе до зменшення власного виробництва електроенергії̈ Криму. Адже дві найбільші ТЕС півострова газові і тому перейдуть на рідке паливо. Тому найбільш вразливими є газонасосні і газорозподільчі станції.

45.13256727435612, 35.30030033068379

45.195534694740196, 34.380598695046686

45.17939024839089, 34.17358966864969

ПС Феодосія 45.07641974010712, 35.31557443654615

Підйомна станція кримського каналу 45.657669005223674, 34.44921573233212