У Бєлгороді спалахнула сильна пожежа та чути вибухи (відео)
У небо над Бєлгородом підіймається густий дим
У російському Бєлгороді знову «бавовна». Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу та детонацію.
На відео видно, як у небо підіймається густий дим. Місцеві групи повідомляють про приліт у підстанцію.
Раніше повідомлялося, що у селі Тьоткіне Курської області РФ сталася «бавовна». Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено підстанцію в Попово-Лежачах. Попово-Лежачі та Тьоткіно повністю знеструмлені.
Нагадаємо, 11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.
Додамо, що 10 та 11 жовтня від ранку до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти здійснювали масований обстріл українських міст і сіл та пошкодили багато об’єктів енергетики.
Зокрема, рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.
Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.
Коментарі — 0