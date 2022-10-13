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У Бєлгороді спалахнула сильна пожежа та чути вибухи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бєлгороді спалахнула сильна пожежа та чути вибухи (відео)
фото з соцмереж

У небо над Бєлгородом підіймається густий дим

У російському Бєлгороді знову «бавовна». Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу та детонацію.

На відео видно, як у небо підіймається густий дим. Місцеві групи повідомляють про приліт у підстанцію.

Раніше повідомлялося, що у селі Тьоткіне Курської області РФ сталася «бавовна». Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено підстанцію в Попово-Лежачах. Попово-Лежачі та Тьоткіно повністю знеструмлені.

Нагадаємо, 11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.

Додамо, що 10 та 11 жовтня від ранку до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти здійснювали масований обстріл українських міст і сіл та пошкодили багато об’єктів енергетики.

Зокрема, рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Читайте також: Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму

Теги: Бєлгород окупанти Україна росія війна

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