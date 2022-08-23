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У Бєлгородській області «самозайнявся» склад боєприпасів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Бєлгородській області «самозайнявся» склад боєприпасів (відео)

Губернатор Бєлгородської області заявляє про «ефект лінзи»

У Бєлгородській області знову горить склад боєприпасів, який з невідомої причини вже горів п'ять днів тому, 18 серпня. Жителів села Тимоново знову евакуювали. Про це у Telegram повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Гладков переконує, що нібито через спеку сталося «займання« боєприпасів, які «не встигли» знешкодити сапери.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео наслідків «ефекту лінзи».

Постраждалих, за словами губернатора, немає, але «щоб забезпечити безпеку мешканців, голова Валуйського округу організував підвезення та розміщення мешканців у санаторії «Червона Поляна».

Частина мешканців села, за словами Гладкова, поїхала самостійно до родичів до інших населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що у районі села Тимонове Бєлгородської області Росії нещодавно горіли склади із боєприпасами. У мережі з’явилися супутникові знімки компаній Maxar і Planet до та після детонації. Світлини демонструють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Теги: росія вибух окупанти

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