У Новій Каховці прогриміли потужні вибухи (відео)

Офіційного підтвердження вибухів немає

У мережі повідомляють про серію вибухів у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

За попередньою інформацією, є влучання у ворожий склад боєприпасів.

Також повідомляється про влучання у яхт-клуб в Новій Каховці, де перебував офіцерський склад окупантів. Проте офіційного підтвердження влучань немає.

Зазначимо, що російські ЗМІ також підтвердили інформацію про вибухи у Новій Каховці. За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, наразі місто залишилося без електропостачання та води.

«Українські війська завдали ракетного удару по Новій Каховці та ГЕС, виникла пожежа, ступінь руйнувань з'ясовується, повідомила РІА Новости «місцева влада». Нова Каховка внаслідок українського удару залишилася без електрики та водопостачання», – йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.