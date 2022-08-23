Влада Бєлгорода вигадала дивне пояснення пожежі на складі боєприпасів
Місцева влада оголосила евакуацію населення
У Бєлгородській області Росії на складі боєприпасів сталося чергове займання. В одному з населених пунктів оголошена евакуація. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.
«Самозаймання боєприпасів сталося в Бєлгородській області, жителі села Тимоново евакуйовані», – розповів Гладков.
За його словами, через спекотну погоду «стався ефект лінзи».
Раніше повідомлялося, що у районі села Тимонове Бєлгородської області Росії нещодавно горіли склади із боєприпасами. У мережі з’явилися супутникові знімки компаній Maxar і Planet до та після детонації. Світлини демонструють масштаби руйнувань.
Нагадаємо, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.
Коментарі — 0