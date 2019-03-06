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    У світі

    У Болгарії силовикам вдалося запобігли великій техногенній катастрофі

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    Болгарська поліція - У Болгарії силовикам вдалося запобігли великій техногенній катастрофі
    Болгарська поліція

    Якби зловмисникам вдалося реалізувати свій план, то місто Відін горіло б кілька днів поспіль, заявив генпрокурор Болгарії

    Правоохоронні органи Болгарії затримали групу осіб, які намагалися підірвати Управління Прикордонної поліції прикордонного міста Відін, на території якого знаходиться десятитонна цистерна з нафтопродуктами і заправна станція.

    Таку інформацію оприлюднив у вівторок заступник генерального прокурора Болгарії Іван Гешев.

    «З агентурних джерел нами було отримано інформацію про підготовлюваний вибух на території Управління Прикордонної поліції, де знаходиться десятитонна цистерна з нафтопродуктами, а навпроти самого Управління - заправна станція. Якби зловмисникам вдалося реалізувати свій план, а також з огляду на те, що Управління Прикордонної поліції знаходиться в густонаселеному місці Відіна, то місто горіло б кілька днів поспіль, в прямому сенсі цього слова», - зазначив Гешев.

    За його словами, зловмисників було затримано, вони знаходяться під арештом, а в їх машині були знайдені ще кілька каністр з бензином.

    Заступник генпрокурора наголосив також, що слідчі з'ясовують мотиви підготовлюваного злочину. За попередньою інформацією, причиною могла б стати робота співробітників Прикордонної поліції, які проводять активну боротьбу з контрабандою на кордоні Болгарії.

    До слова, у Берліні росіянина звинуватили у підготовці теракту.

    Джерело: Укрінформ

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