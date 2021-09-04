У Бразилії почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу

Близько дев’яти з 10 бразильців вакциновані або планують це зробити

Більшості громадян Бразилії лише доведеться отримати другу дозу вакцини

У деяких містах Бразилії почали вводити треті, так звані бустерні дози вакцини від Covid-19 на тлі занепокоєння з приводу поширення штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

При цьому, як зазначається, більшості громадян Бразилії лише доведеться отримати другу дозу вакцини.

У місті Ріо-де-Жанейро, яке нині є епіцентром інфікування штамом «Дельта» в Бразилії і де проживає найбільша кількість людей літнього віку, почали вводити третю дозу вже в середу, 1 вересня. Ревакцинація в північно-східних містах Сальвадор і Сан-Луїс стартувала в понеділок, а в найбільш густонаселеному місті Сан-Паулу почнуть вводити треті дози з 6 вересня. В іншій частині країни розгорнуть ревакцинацію на наступному тижні.

Як зазначає видання, Франція, Ізраїль, Китай і Чилі входять до списку країн, які проводять ревакцинацію деяким категоріям громадян літнього віку, але в цих країнах більше людей повністю вакциновані. А в Бразилії дві дози вакцини отримало лише 30% населення.

За даними соціологічного агентства Datafolha, близько дев’яти з 10 бразильців вакциновані або планують це зробити. Більшість з них зробили лише перше щеплення.

Бразильці літнього віку висловили занепокоєння з приводу ефективності вакцини Sinovac проти варіанту «Дельта», що спонукало владу запропонувати їм третю дозу вакцини.

Як повідомлялося, дослідження, проведене в ізраїльській лікарні «Маккабі», оприлюднило нові дані щодо ефективності третьої дози вакцини. Третя доза вакцини підвищує захищеність від зараження на 84% в порівнянні з двома дозами.

Нагадаємо, станом на 4 вересня, в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Також за минулу добу госпіталізовано – 824 особи, летальних випадків – 44, одужало – 1447 осіб.