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    У Бразилії почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу

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    Близько дев&rsquo;яти з 10 бразильців вакциновані або планують це зробити - У Бразилії почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу

    Близько дев’яти з 10 бразильців вакциновані або планують це зробити

    Фото AP/Bruna Prado

    Більшості громадян Бразилії лише доведеться отримати другу дозу вакцини

    У деяких містах Бразилії почали вводити треті, так звані бустерні дози вакцини від Covid-19 на тлі занепокоєння з приводу поширення штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

    При цьому, як зазначається, більшості громадян Бразилії лише доведеться отримати другу дозу вакцини.

    У місті Ріо-де-Жанейро, яке нині є епіцентром інфікування штамом «Дельта» в Бразилії і де проживає найбільша кількість людей літнього віку, почали вводити третю дозу вже в середу, 1 вересня. Ревакцинація в північно-східних містах Сальвадор і Сан-Луїс стартувала в понеділок, а в найбільш густонаселеному місті Сан-Паулу почнуть вводити треті дози з 6 вересня. В іншій частині країни розгорнуть ревакцинацію на наступному тижні.

    Як зазначає видання, Франція, Ізраїль, Китай і Чилі входять до списку країн, які проводять ревакцинацію деяким категоріям громадян літнього віку, але в цих країнах більше людей повністю вакциновані. А в Бразилії дві дози вакцини отримало лише 30% населення.

    За даними соціологічного агентства Datafolha, близько дев’яти з 10 бразильців вакциновані або планують це зробити. Більшість з них зробили лише перше щеплення.

    Бразильці літнього віку висловили занепокоєння з приводу ефективності вакцини Sinovac проти варіанту «Дельта», що спонукало владу запропонувати їм третю дозу вакцини.

    Як повідомлялося, дослідження, проведене в ізраїльській лікарні «Маккабі», оприлюднило нові дані щодо ефективності третьої дози вакцини. Третя доза вакцини підвищує захищеність від зараження на 84% в порівнянні з двома дозами.

    Нагадаємо, станом на 4 вересня, в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Також за минулу добу госпіталізовано – 824 особи, летальних випадків – 44, одужало – 1447 осіб.

    Теги: Бразилія щеплення Південна Америка населення
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    У Бразилії почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу